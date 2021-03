Genoa | Ballardini | “Con la Roma gara difficile Sono bravissimi a puntirti se sbagli”

Leggi su itasportpress

(Di sabato 6 marzo 2021) L'allenatore delDavideha parlato ai canali ufficiali del club in vista della sfida di campionato contro ladi domani valida per la 26^ giornata di Serie A. Il Grifone è chiamato ad un'altraimportante dopo il pari nel derby con la Sampdoria., parlacaption id="attachment 1075383" align="alignnone" width="598", getty images/captionSulla sfida contro laha commentato: "Mi aspetto una, molto. Unamolto bella da disputare perché giochi contro una squadra che ha uno spessore tecnico notevole, è una prova bella da affrontare perché se non sei al meglio ...