DIRETTA Udinese-Sassuolo: segui la partita LIVE (Di sabato 6 marzo 2021) Alle 18 luci accese alla Dacia Arena per il secondo anticipo del sabato di Serie A, scendono in campo Udinese e Sassuolo. Scontro ravvicinato nel bel mezzo della classifica di Serie A, dove ogni punto può diventare importante per ambire agli obiettivi stagionali. E cosi l’Udinese di Luca Gotti proverà a portare a casa il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 6 marzo 2021) Alle 18 luci accese alla Dacia Arena per il secondo anticipo del sabato di Serie A, scendono in campo. Scontro ravvicinato nel bel mezzo della classifica di Serie A, dove ogni punto può diventare importante per ambire agli obiettivi stagionali. E cosi l’di Luca Gotti proverà a portare a casa il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

sportli26181512 : Udinese-Sassuolo, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Nell'Udinese Gotti sceglie Llorente in at… - corra_davide : #UdineseSassuolo: Segui la diretta su GoalShouter » - infoitsport : Diretta Udinese-Sassuolo ore 18: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming - CorriereQ : Diretta Udinese-Sassuolo ore 18: dove vederla in tv e streaming e probabili formazioni - sportli26181512 : Diretta Udinese-Sassuolo ore 18: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming: L'undici di Gotti cerca il… -