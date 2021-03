Cluster a Calitri | la Cgil di Avellino scrive alla manager dell’Asl

(Di sabato 6 marzo 2021) Tempo di lettura: 4 minutiRiceviamo e pubblichiamo delladi“Gentile dott.ssa Maria Morgante, le scriviamo daperché nell’ultima settimana vi è stato un aggravamento della situazione epidemiologica, ad oggi vi sono 44 casi positivi accertati dall’ASL, sicuramente ce ne saranno altri nei prossimi giorni. Ma veniamo ai fatti. Da lunedì 22 febbraio avi è stata una escalation di contagi. A seguito di tamponi antigenici effettuati presso un laboratorio privato risultavano circa settanta persone positive. La maggior parte sono ragazzi minorenni in età scolare e soprattutto molti bambini che frequentano la scuola materna. E’ stato espressamente chiesto a Lei il giorno 24 febbraio che venisse posta a disposizione un’unità mobile per effettuare i tamponi molecolari in tempi rapidi, al fine di ...

"Gentile dott.ssa Maria Morgante, le scriviamo da Calitri perché nell'ultima settimana vi è stato un aggravamento della situazione epidemiologica, ad oggi vi sono 44 casi positivi accertati dall'ASL, ...