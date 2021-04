Canone Wind del telefono fisso con opzione “In Vista” Le perplessità di un semplice utente

(Di sabato 6 marzo 2021) Immagine di proprietà del sitoInè un’con la qualeti concede la possibilità di vedere o non vedere sul display del tuoil numero del contatto e il nominativo inserito nella rubrica. In parole semplici ecco quanto dice: se vuoi che appare il numero e nominativo del chiamante per ogni telefonata che ricevi devi pagare una somma di 2 euro in aggiunta al tuomensile e, in determinati casi, anche di più (il tutto pari a 24 euro e oltre per ogni anno).C’è da chiedersi: è regolare la pretesa di imporre questo balzello denominato In? Non sono un raffinato esperto di telefonia ma utilizzo quel minimo di buon senso e di esperienza che mi permette di utilizzare un...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Canone Wind

Facile.it

...a recuperare utenti cha hanno abbandonatoo Tre in favore dei MVNO o di Iliad, Fastweb and Co. Se hai un sim Iliad, per esempio, puoi attivare la promozione Go 50 Fire Plus LE , ilè ...I costi di attivazione sono inclusi nelmensile (10/mese x 24 mesi) così come il modem in ...a 1 Giga dove disponibile In assenza di fibra connessione ADSL (fino a 20 mega) SIM Daticon 100 ...I clienti Wind hanno ancora sette giorni di tempo (contando anche la ... 4 marzo si abboneranno online all’offerta TIM Smart Casa di TIM potranno contare su un canone ancora più scontato, per un ...Vuoi cambiare operatore e passare a Wind3? Scopri tutte le promozioni del mese per chi passa a Wind3 da altri operatori su Facile.it!