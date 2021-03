ATP Rotterdam 2021, Andrey Rublev piega Stefanos Tsistipas e in finale sfida contro Fucsovics (Di sabato 6 marzo 2021) L’ATP 500 di Rotterdam (Paesi Bassi) si avvicina ai titoli di coda. Oggi sono andate in scena le due semifinali e le vittorie sono state abbastanza chiare. Il russo Andrey Rublev (n.8 del mondo), nella sua modalità “robotica”, non ha dato scampo al n.6 del ranking Stefanos Tsitsipas. 6-3 7-6 (2) lo score in favore del nativo di Mosca in un match nel quale gli angoli e la differente velocità di palla di Andrey sono stati i fattori discriminanti. Rublev, dunque, si è regalato l’atto conclusivo e dall’altra parte del campo ci sarà un Marton Fucsvocis da “Una settimana da Dio”. Impressionante la vittoria per solidità e concretezza contro il croato Borna Coric (n.26 ATP) per 6-4 6-1. Il magiaro (n.59 del ranking) ha fatto valere la sua grande regolarità, trovando sempre la ... Leggi su oasport (Di sabato 6 marzo 2021) L’ATP 500 di(Paesi Bassi) si avvicina ai titoli di coda. Oggi sono andate in scena le due semifinali e le vittorie sono state abbastanza chiare. Il russo(n.8 del mondo), nella sua modalità “robotica”, non ha dato scampo al n.6 del rankingTsitsipas. 6-3 7-6 (2) lo score in favore del nativo di Mosca in un match nel quale gli angoli e la differente velocità di palla disono stati i fattori discriminanti., dunque, si è regalato l’atto conclusivo e dall’altra parte del campo ci sarà un Marton Fucsvocis da “Una settimana da Dio”. Impressionante la vittoria per solidità e concretezzail croato Borna Coric (n.26 ATP) per 6-4 6-1. Il magiaro (n.59 del ranking) ha fatto valere la sua grande regolarità, trovando sempre la ...

