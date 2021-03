ATP Marsiglia 2021: Jannik Sinner pesca Barrere al primo turno, è nel quarto di Medvedev. Travaglia con McDonald (Di sabato 6 marzo 2021) Sorteggiato da poco il tabellone del torneo ATP 250 di Marsiglia, che segna il rientro di Jannik Sinner dopo i problemi alla schiena occorsi a Montpellier. La tana è quella di Stefanos Tsitsipas, vincitore per due volte consecutive negli ultimi due anni e questa volta accompagnato dal fratello Petros, cui è stata elargita una wild card. Per Sinner l’esordio riserva il confronto con il padrone di casa Gregoire Barrere: il ventisettenne di Boulogne-Billancourt non ha mai affrontato l’altoatesino in carriera. La proiezione di tabellone prevede un potenziale arrivo ai quarti di finale, dove lo scontro teorico sarebbe con il russo Daniil Medvedev, avversario che affrontò lo scorso anno a Montpellier e al quale rubò un set prima di subire un 1-6 6-1 6-2. C’è anche Stefano ... Leggi su oasport (Di sabato 6 marzo 2021) Sorteggiato da poco il tabellone del torneo ATP 250 di, che segna il rientro didopo i problemi alla schiena occorsi a Montpellier. La tana è quella di Stefanos Tsitsipas, vincitore per due volte consecutive negli ultimi due anni e questa volta accompagnato dal fratello Petros, cui è stata elargita una wild card. Perl’esordio riserva il confronto con il padrone di casa Gregoire: il ventisettenne di Boulogne-Billancourt non ha mai affrontato l’altoatesino in carriera. La proiezione di tabellone prevede un potenziale arrivo ai quarti di finale, dove lo scontro teorico sarebbe con il russo Daniil, avversario che affrontò lo scorso anno a Montpellier e al quale rubò un set prima di subire un 1-6 6-1 6-2. C’è anche Stefano ...

