"Voglio duettare con Ermal Metal e con i Naziskin": doppio lapsus di Orietta Berti e il web si scatena (Di venerdì 5 marzo 2021) E' diventato ormai virale su internet il video che mostra due super gaffe di Orietta Berti durante una diretta social con il Festival di Sanremo. La cantante, in gara quest'anno con il brano 'Quando ti sei innamorato' sbaglia ben due nomi di altri artisti in concorso alla kermesse musicale, ed una delle "storpiature" in particolare è diventata virale sul web: Ermal Meta diventa "Ermal Metal" e Maneskin diventa "Naziskin", generando l'ironia online. Il video diventato virale Nella diretta, Orietta Berti stava confidando con quali degli artisti le piacerebbe collaborare, ma quegli innocenti quanto esilaranti errori non sono passati inosservati ai telespettatori. "Non mi dispiacerebbe fare un duetto con Madame, come con ...

billabi : @thisismaneskin VI VOGLIO VEDERE DUETTARE ALL’EUROVISION! - _godgiven_ : URLO. Io ora vedo Orietta e sento 'voglio duettare con i Naziskin'. Non riesco a fermare i pensieri. ?? #Sanremo2021 - iamnotsuree : Sentite se non mi fate duettare Orietta e i Naziskin io mi incateno all’Ariston, ormai li voglio perché si #sanremo2021 - bellinimr : @Terra_Pianeta Io voglio vedere duettare la Berti e i Naziskin ???????? - Cloud_86 : @GuardaStelle82 49 minuti e ancora non ne esco voglio duettare anche io con lei e i NÆZISKEEEN -