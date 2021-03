Vladimir Nabokov, la poesia su Superman pubblicata per la prima volta (Di venerdì 5 marzo 2021) prima di diventare celeberrimo grazie al romanzo ' Lolita ' , lo scrittore Vladimir Nabokov scrisse una poesia intitolata 'The Man of To - morrow's Lament' nella quale Superman si dispiace di non ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021)di diventare celeberrimo grazie al romanzo ' Lolita ' , lo scrittorescrisse unaintitolata 'The Man of To - morrow's Lament' nella qualesi dispiace di non ...

Ultime Notizie dalla rete : Vladimir Nabokov Vladimir Nabokov, la poesia su Superman pubblicata per la prima volta Prima di diventare celeberrimo grazie al romanzo ' Lolita ' , lo scrittore Vladimir Nabokov scrisse una poesia intitolata 'The Man of To - morrow's Lament' nella quale Superman si dispiace di non potere avere figli insieme a Lois Lane: l'allora editore del New Yorker, cui la ...

Il Superman di Nabokov

E' uscita sul Times Literary Supplement una poesia inedita di Vladimir Nabokov, ritrovata a Yale da Andrei Babikov, traduttore, scrittore e studioso di letteratura russa.

"The Man of To-morrow's Lament", la poesia inedita di Vladimir Nabokov

Rifiutata nel 1942 dal New Yorker, è stata ritrovata quasi per caso: racconta il dispiacere dell'Uomo d'Acciaio, che non può avere figli da Lois Lane

