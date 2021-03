Vaccini per tutti e ristori per le attività: le richieste dei Comuni in zona rossa (Di venerdì 5 marzo 2021) (Visited 321 times, 343 visits today) Notizie Simili: Come organizzare la propria campagna marketing con… Risorse per sanità, sviluppo e aiuti alle imprese,… I 10 film da vedere su ... Leggi su galluraoggi (Di venerdì 5 marzo 2021) (Visited 321 times, 343 visits today) Notizie Simili: Come organizzare la propria campagna marketing con… Risorse per sanità, sviluppo e aiuti alle imprese,… I 10 film da vedere su ...

robertosaviano : Manon Aubry al Parlamento Europeo dà voce alle domande che tutti ci stiamo ponendo: è stato giusto lasciare il brev… - matteosalvinimi : Spiace che il PD abbia problemi interni che costringono #Zingaretti a dimettersi, ma noi oggi stiamo lavorando coi… - RobertoBurioni : Questa persona, statunitense, consiglia di recarsi nelle farmacie dei supermercati, dove vengono somministrati i va… - carloretwitt : Comunque per i #vaccini Vanno fatti prima nelle regioni dove le persone non lavorano, Perché noi jamm cammenann bn… - Lorenzo25_08 : @EmanuelaSono @Fiordal08016540 Escine allora tu con i vaccini che fanno danni collaterali e non proteggono le perso… -