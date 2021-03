Undiemi | “La pace sociale è una trappola per i lavoratori | serve una ripresa della conflittualità Dal governo mi attendo nuova riforma lavoro”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 marzo 2021) Il titolo è già tutto un programma: “La lotta di classe nel XXI secolo”. Così si chiama il secondo libro di Lidia, esperta di diritto dell’economia e consulente in importanti vertenze di. Edito da Ponte delle Grazie segue “Il ricatto dei mercati”, uscito nel 2014. Il volume fornisce una approfondita ricostruzione storica di come si sia evoluta e trasformata la lotta di classe in diversi paesi del mondo, arrivando fino ai giorni nostri. In questo modo è possibile rendersi conto di come i sindacati abbiano via via abdicato al loro ruolo di contrapposizione al potere del capitale in nome di quell’interesse superiore del paese che di tanto in tanto irrompe sulla scena politica. Un’evoluzione che nuoce aima anche alla tenuta dei sistemi democratici alle prese con un progressivo aumento delle diseguaglianze. Oltre ...