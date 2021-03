Svizzera | Fabio Grosso esonerato dal Sion

(Di venerdì 5 marzo 2021) Termina l’avventura dial. L’allenatore è statodagli svizzeri Dopo quasi un anno, termina l’avventura sulla panchina deldi. La squadraoccupa il penultimo posto in classifica e così il club ha preso la decie di esonerare l’allenatore. L’annuncio è arrivato attraverso un comunicato ufficiale. «A seguito delle prestazioni sportive legate ai risultati della prima squadra, la dirigenza del club ha deciso di sollevare da allenatore della prima squadra da». Leggi su Calcionews24.com

Termina l'avventura diGrosso al Sion. L'allenatore è stato esonerato dagli ...Finita male l'avventura dell'ex giocatore di Palermo , Juve e campione del mondoGrosso sulla panchina del Sion in. E' durata poco meno di un anno l'esperienza dell'ex terzino che non è riuscito a convincere alla guida della squadra. Il Sion inoltre è al penultimo ...Termina l’avventura di Fabio Grosso al Sion. L’allenatore è stato esonerato dagli svizzeri. Dopo quasi un anno, termina l’avventura sulla panchina del Sion di Fabio Grosso.Fatale il tracollo casalingo contro il Lugano, quinta sconfitta consecutiva per i biancorossi, che occupano l'ultimo posto della classifica.