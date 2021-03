Space Jam: A New Legacy: le immagini ufficiali (Di venerdì 5 marzo 2021) Entertainment Weekly ha pubblicato le prime foto ufficiali di Space Jam: a New Legacy, il sequel del film animato con i Looney Tunes. Quando uscirà Space Jam: A New Legacy? LeBron James è pronto a prendere l’eredità lasciata da Michael Jordan e avventurarsi nel nuovo Space Jam: A New Legacy, in uscita il 16 luglio nei cinema e su HBO Max (in Italia ancora nessuna conferma ufficiale). Space Jam: A New Legacy è il seguito del classico del 1996 interpretato da Michael Jordan insieme al cast dei Looney Tunes. Il film è diretto da Malcom D. Lee e prodotto da Ryan Coogler, il regista di Black Panther. Le nuove foto Grazie ad Entertainment Weekly possiamo dare un’occhiata a tante nuove foto dell’atteso sequel del film cult anni ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 5 marzo 2021) Entertainment Weekly ha pubblicato le prime fotodiJam: a New, il sequel del film animato con i Looney Tunes. Quando usciràJam: A New? LeBron James è pronto a prendere l’eredità lasciata da Michael Jordan e avventurarsi nel nuovoJam: A New, in uscita il 16 luglio nei cinema e su HBO Max (in Italia ancora nessuna conferma ufficiale).Jam: A Newè il seguito del classico del 1996 interpretato da Michael Jordan insieme al cast dei Looney Tunes. Il film è diretto da Malcom D. Lee e prodotto da Ryan Coogler, il regista di Black Panther. Le nuove foto Grazie ad Entertainment Weekly possiamo dare un’occhiata a tante nuove foto dell’atteso sequel del film cult anni ...

