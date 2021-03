Scarpa d’Oro | Immobile premiato in Campidoglio | fissata la data

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 5 marzo 2021) Ciroriceverà lavinta nel 2019/2020 in. Il giocatore della Lazio saràdavanti a Virginia Raggi Ciro, vincitore della2019/2020, riceverà il riconoscimento calcistico in. Il bomber della Lazio, nella scorsa stagione, ha realizzato ben 36 centri in Serie A. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO VAI SU LAZIONEWS24 La premiazione ci sarà mercoledì 10 marzo. Il centravanti biancoceleste sarà accolto dal sindaco di Roma Virginia Raggi: lo spiega l’adnKronos. Leggi su Calcionews24.com