Sanremo 2021, Neffa sul duetto con Noemi: “Non ho sbagliato” (Di venerdì 5 marzo 2021) Neffa commenta il duetto con Noemi a Sanremo 2021 e i problemi tecnici nati durante la loro esibizione. Nella terza serata del Festival, quella dedicata alle cover e ai duetti, l’esibizione della cantante e del suo ospite è stata pregiudicata da alcuni difetti dell’audio. Neffa e Noemi si sono esibiti all’Ariston sulle note di Prima di andare via, ma nella parte iniziare del brano l’artista ha cantato fuori tempo. La performance è stata aspramente criticata sui social e in tanti hanno accusato Neffa di aver rovinato il duetto, cantando fuori sincrono. In realtà il suo non è stato un errore, ma un problema tecnico causato dal computer. A spiegarlo è stato lui stesso su Instagram, dove ha espresso rabbia e delusione per l’esito di una ... Leggi su dilei (Di venerdì 5 marzo 2021)commenta ilcone i problemi tecnici nati durante la loro esibizione. Nella terza serata del Festival, quella dedicata alle cover e ai duetti, l’esibizione della cantante e del suo ospite è stata pregiudicata da alcuni difetti dell’audio.si sono esibiti all’Ariston sulle note di Prima di andare via, ma nella parte iniziare del brano l’artista ha cantato fuori tempo. La performance è stata aspramente criticata sui social e in tanti hanno accusatodi aver rovinato il, cantando fuori sincrono. In realtà il suo non è stato un errore, ma un problema tecnico causato dal computer. A spiegarlo è stato lui stesso su Instagram, dove ha espresso rabbia e delusione per l’esito di una ...

stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - Raiofficialnews : 60 km in moto per raggiungere @SanremoRai: la clip è su #RaiPlay ?? - marcotravaglio : SIGNORSÌ SIGNORE! A Sanremo, Fiorello parla alle sedie vuote e incassa applausi finti. A Roma, la sedia vuota di Dr… - raelisewin : RT @malikayane: Arrivederci, amore, ciao - AtomHeartMag : Le nostre mirabolanti pagelle della terza serata di #Sanremo2021 (a cura di @A_Costantino) -