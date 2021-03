Sanremo 2021, Fiorello e Amadeus le provano tutte: l’omaggio a Joe Squillo e Sabrina Salerno. Mahmood torna all’Ariston (Di sabato 6 marzo 2021) Nella quarta serata del Festival di Sanremo per la prima volta tutti i 26 Campioni in gara si esibiranno sul palco dell’Ariston fino alla conclusione della puntata. A votare questa sera saranno i giornalisti della sala stampa. Con Amadeus non mancheranno ovviamente Fiorello e Zlatan Ibrahimovic. A unirsi a loro saranno si avvicenderanno Barbara Palombelli, Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Mahmood e Matilde Gioli. Attesa per l’esibizione di Achille Lauro, che stasera torna affiancato da Boss Doms e da un ospite tutto da scoprire. Amadeus e Fiorello omaggiano Jo Squillo e Sabrina Salerno Come preannunciato nel corso della terza serata del Festival di Sanremo ... Leggi su open.online (Di sabato 6 marzo 2021) Nella quarta serata del Festival diper la prima volta tutti i 26 Campioni in gara si esibiranno sul palco dell’Ariston fino alla conclusione della puntata. A votare questa sera saranno i giornalisti della sala stampa. Connon mancheranno ovviamentee Zlatan Ibrahimovic. A unirsi a loro saranno si avvicenderanno Barbara Palombelli, Alessandra Amoroso, Emma Marrone,e Matilde Gioli. Attesa per l’esibizione di Achille Lauro, che staseraaffiancato da Boss Doms e da un ospite tutto da scoprire.omaggiano JoCome preannunciato nel corso della terza serata del Festival di...

