Sanremo 2021, Fedez "sviene" nel backstage tra le braccia di Damiano dei Maneskin (Di venerdì 5 marzo 2021) Fedez "svenuto" tra le braccia di Damiano dei Maneskin. È la scena immortalata in una foto scattata nel backstage del teatro Ariston durante la terza serata del Festival di Sanremo e diventata virale sui social. Il cantante marito di Chiara Ferragni, euforico e finalmente rilassato dopo la sua esibizione con Francesca Michielin, ha voluto ironizzare sulla sua ansia, sdraiandosi come svenuto tra le braccia del collega, che lo sorreggeva. L'espressione divertita di Damiano la dice lunga sulla gag orchestrata con Fedez. Tutto nasce dal fatto che durante la prima serata di Sanremo 2021, Federico Lucia era davvero molto teso e in ansia per il debutto: lo si è visto pallidissimo sul palco dell'Ariston ...

