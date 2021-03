(Di venerdì 5 marzo 2021) Secondo quanto scrive Milano Finanza,sarebbe pronto a prendere in considerazione un nuovo progetto per lodella. “Non più un impianto da 60mila posti ma, sul modello della Premier League o della Juventus (41.507 posti). Un’opera da centinaia di milioni ma che non arriverà ai 600-650 milioni del primo progetto. Inoltre, a differenza del predecessore, non ha mire o interessi economici particolari su tutto quel che attiene a centri commerciali, residenze e hotel”.sarebbe interessato ai terreni di proprietà comunale di-Sdo, nei pressi della Stazione Tiburtina. “Terreni che però necessiterebbero di una modificazione della destinazione d’uso, al momento uffici. L’alternativa può essere un’area a Tor Vergata anche se è logisticamente fuori ...

Pask927 : RT @napolista: Roma, Friedkin pensa ad uno stadio più piccolo e punta su Pietralata Un impianto da circa 40mila posti, di costo minore ris… - napolista : Roma, Friedkin pensa ad uno stadio più piccolo e punta su Pietralata Un impianto da circa 40mila posti, di costo m… - asmario1927 : @Pask927 @MilanoFinanza Pasquale è in atto una Guerra tra i Friedkin e Vitek Se Vitek lascia la Proprietà dello Sta… - forzaroma : Roma, Friedkin ridimensiona il progetto-stadio e punta su Pietralata #ASRoma #StadioDellaRoma - romanewseu : #StadioDellaRoma sul modello #PremierLeague: #Friedkin pensa a Pietralata #ASRoma #RomanewsEU… -

