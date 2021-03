Previsioni Superenalotto del 06-03-2021

(Di venerdì 5 marzo 2021) Le , sono composte da 10 colonne più superstar, valide per cinque concorsi. Il nuovo jackpot per il concorso numero 28 del 6 Marzo è di 117.700.000,00 euro. Nessun sei centrato nel concorso precedente. – #2 42-64-20-83-65-7285-74-29-46-62-8642-84-57-11-25-4342-37-13-18-84-4342-45-33-75-36-0606-12-65-86-68-0733-01-07-60-83-4284-80-68-19-36-7703-30-54-21-24-37 Le probabilità di vincita del 6 è di 1 su 622.614.630, del 5+1 è di 1 su 103.769.102, del 5 è di una su 1.250.230, del 4 di 1 su 11.907, del 3 di 1 su 327 e del 2 1 su 22. Previsione SuperStar Scegli un numero, tra quelli proposti con Indice di Convenienza migliore, da abbinare alle colonne per il gioco del SuperStar: 71; 12; 79. Puoi sostituire il numero superstar proposto con uno dei numeri statistici che trovi qui sotto: Statistica numeri superstar più ritardatari 10 (rit. 319); 67 (rit. 310); 42 (rit. ...

