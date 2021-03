Papa Francesco va in Iraq: primo viaggio di un pontefice in un Paese sciita (Di venerdì 5 marzo 2021) Baghdad; la Piana di Ur legata alla memoria del patriarca Abramo; Erbil; Mosul e Qaraqosh nella Piana di Ninive. Sono i principali appuntamenti di Papa Francesco nel viaggio (5-8 marzo 2021) in Iraq. Venerdì 5 a Baghdad incontra presidente, autorità, corpo diplomatico; nella Cattedrale siro cattolica Nostra Signora della salvezza incontra vescovi, sacerdoti, religiosi, suore, seminaristi e catechisti. Sabato 6 a Najaf incontra il Grande Ayatollah Sayyid Ali al-Husaymi al-Sistani e nella Piana di Ur ha un incontro interreligioso; nella capitale Messa nella Cattedrale caldea San Giuseppe. Domenica 7 a Mosul prega per le vittime della guerra; a Qaraqosh incontra la comunità nella chiesa Immacolata Concezione; a Erbil Messa nello stadio “Franso Hariri”. Lunedì 8 rientro. Il 33° viaggio internazionale ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 5 marzo 2021) Baghdad; la Piana di Ur legata alla memoria del patriarca Abramo; Erbil; Mosul e Qaraqosh nella Piana di Ninive. Sono i principali appuntamenti dinel(5-8 marzo 2021) in. Venerdì 5 a Baghdad incontra presidente, autorità, corpo diplomatico; nella Cattedrale siro cattolica Nostra Signora della salvezza incontra vescovi, sacerdoti, religiosi, suore, seminaristi e catechisti. Sabato 6 a Najaf incontra il Grande Ayatollah Sayyid Ali al-Husaymi al-Sistani e nella Piana di Ur ha un incontro interreligioso; nella capitale Messa nella Cattedrale caldea San Giuseppe. Domenica 7 a Mosul prega per le vittime della guerra; a Qaraqosh incontra la comunità nella chiesa Immacolata Concezione; a Erbil Messa nello stadio “Franso Hariri”. Lunedì 8 rientro. Il 33°internazionale ...

vaticannews_it : #4marzo #PapaInIraq In un videomessaggio #PapaFrancesco invita tutti gli iracheni “a rafforzare la fraternità, per… - Tg3web : Domani Papa Francesco parte per il suo viaggio in Iraq. Una visita storica, soprattutto in tempi di pandemia. 'Veng… - Agenzia_Ansa : Videomessaggio di Papa Francesco al popolo iracheno alla vigilia della sua partenza per Baghdad: 'Giungo tra voi co… - FScalmati : RT @galatacla: A Qaraqosh: in attesa di @Pontifex_it P. George, tra gli organizzatori del viaggio, racconta il lavoro di questo comitato,… - MariagladysVc : RT @vaticannews_it: #4marzo #PapaInIraq Nelle parole del Patriarca Sako la consapevolezza che la sorte dei #cristiani non va separata da qu… -