Nicola Coughlan apostrofata su Twitter: "la ragazza grassa di Bridgerton" (Di venerdì 5 marzo 2021) Nicola Coughlan risponde senza timidezza a chi su Twitter periodicamente lancia critiche. L'ultima sul suo aspetto fisico Nicola Coughlan è stata vittima di critiche sui social, che non mancano occasione per lanciare commenti sgradevoli sul suo aspetto fisico, ma l'attrice di Bridgerton di certo non le manda a dire. Su Twitter, alle critiche di utenti sulla diversità del cast nello show della piattaforma streaming Netflix, l'attrice ha risposto: "L'eccellente cast di Bridgerton migliora immensamente l'atmosfera dello show e non sminuisce minimamente la storia. È un peccato che alcuni non siano riusciti a guardare oltre l'idea della produzione in nome di un'accuratezza storica. Il motivo per cui il mondo di Bridgerton è così ...

