(Di venerdì 5 marzo 2021) Chi pensa a un Rinoin disarmo di fronte alle difficoltà e ai risultati altalenanti non ha capito niente dell'allenatore calabrese del. E siccome in certi momenti di tensione ...

sportli26181512 : Napoli senza pace: Gattuso caccia Mario Rui dall’allenamento: Napoli senza pace: Gattuso caccia Mario Rui dall’alle… - GrattoDanny : RT @Luca_Maris_7: MTV MUSIC TELEVISION USA - AMERICA trasmette Luca Maris - Luntano senza e te - Festival di Napoli 2019 - Yogaolic : RT @corrmezzogiorno: #Napoli Covid, la Corte dei Conti: «Soldi dalle Asl a cliniche private senza rendicont... - corrmezzogiorno : #Napoli Covid, la Corte dei Conti: «Soldi dalle Asl a cliniche private senza rendicont... - SementeLuigi : @jo19N26 Partire dal basso ma farlo bene,questa e’ l’unica cosa che conta. Farlo con i 4 difensori orizzontali,senz… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli senza

Il Mattino

Chi pensa a un Rino Gattuso in disarmo di fronte alle difficoltà e ai risultati altalenanti non ha capito niente dell'allenatore calabrese del. E siccome in certi momenti di tensione particolare serve dare segnali forti e chiari al gruppo, nella seduta di giovedì Rino ha percepito che Mario Rui non si stesse allenando al massimo - non ...... Giustina Orientale Caputo (Docente di Sociologia del lavoro, Università Federico II di); ... di una cultura della rivendicazione (di posti)merito, che cerca il vantaggio particolare...Il tecnico non era soddisfatto dell’atteggiamento del portoghese e lo ha allontanato dalla seduta. Curiosamente era già successo anche prima ...Il presidente del Napoli si sarebbe scagliato contro i vertici federali dopo la direzione arbitrale nella gara con il Sassuolo.