Napoli, polizia sanziona folto assembramento: segnalazione arrivata via App (Di venerdì 5 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Durante la serata di ieri giovedì 4 marzo 10 napoletani, di età compresa tra i 20 ed i 53 anni, sono stati sorpresi a consumare cibi e bevande nei presso di un locale di via Gaetano Salvatore. Il gruppo di persone è stato quindi soggetto a sanzione per inottemperanza alle norme anti covid. La segnalazione è stata effettuata da un anonimo cittadino tramite l'app YouPol con la quale è possibile appunto segnalare atti di questo genere affinché intervengano le forze dell'ordine. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

