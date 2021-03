Morte dell'ambasciatore Attanasio, ucciso in Congo il magistrato che indagava sull'agguato (Di venerdì 5 marzo 2021) E' stato ucciso in Congo il magistrato militare che indagava sull'agguato in cui sono morti l'ambasciatore italiano Luca Attanasio, il carabiniere di scorta Vittorio Iacovacci e l'autista Congolese Mustafa... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 5 marzo 2021) E' statoinilmilitare chein cui sono morti l'italiano Luca, il carabiniere di scorta Vittorio Iacovacci e l'autistalese Mustafa...

Viminale : A 16 anni dalla tragica morte in servizio a Baghdad, il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese ricorda il sacrific… - Open_gol : Le indagini sulla morte dell’ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci si macchiano nuovamen… - amnestyitalia : Oggi siamo stati all’ambasciata dell’Iran a Roma per chiedere che Ahmadreza Djalali sia prosciolto da ogni accusa,… - giugrfl : RT @AngiKappa: #Congo, ad una settimana dai funerali di #LucaAttanasio e #vittorioiacovacci in nord Kivu viene ucciso in un agguato il proc… - LexieVillanelle : Attentato in Congo, ucciso il procuratore che indagava sulla morte dell’ambasciatore italiano Attanasio -