Meghan Markle e Harry rivolgono accuse choc alla famiglia reale: “Non staremo più in silenzio” (Di venerdì 5 marzo 2021) Un anno fa il principe Harry e Meghan Markle hanno annunciato la decisione di rinunciare ai loro titoli, per trascorrere una vita tranquilla e libera negli Stati Uniti. “Abbiamo intenzione di rinunciare al ‘ruolo senior’ di membri della famiglia reale e lavorare per diventare finanziariamente indipendenti, pur continuando a sostenere la regina. Stiamo programmando di trascorrere il nostro tempo tra il Regno Unito e il Nord America, continuando a onorare il nostro dovere nei confronti della Regina, del Commonwealth e dei nostri patrocini”. I rapporti tra la coppia e Buckingham Palace si sono molto raffreddati negli ultimi 12 mesi, tanto che i due hanno rilasciato un’intervista choc ad Oprah (che andrà in onda il 7 marzo) in cui puntano il dito anche verso la famiglia ... Leggi su biccy (Di venerdì 5 marzo 2021) Un anno fa il principehanno annunciato la decisione di rinunciare ai loro titoli, per trascorrere una vita tranquilla e libera negli Stati Uniti. “Abbiamo intenzione di rinunciare al ‘ruolo senior’ di membri dellae lavorare per diventare finanziariamente indipendenti, pur continuando a sostenere la regina. Stiamo programmando di trascorrere il nostro tempo tra il Regno Unito e il Nord America, continuando a onorare il nostro dovere nei confronti della Regina, del Commonwealth e dei nostri patrocini”. I rapporti tra la coppia e Buckingham Palace si sono molto raffreddati negli ultimi 12 mesi, tanto che i due hanno rilasciato un’intervistaad Oprah (che andrà in onda il 7 marzo) in cui puntano il dito anche verso la...

LeFavilledress : farà la fine di Meghan Markle se non la smette di sfruttare il povero Lazzaro #freeLazzaro #tzvip - nonstop9981 : Meghan Markle: 'Buckingham Palace perpetua falsità su di me e Harry. Come potevamo rimanere in silenzio?' - nonstop9981 : Meghan Markle 'la bulla' a corte, lei replica: 'Ennesimo attacco' - MeglioNotizie : Meghan Markle - Royal Family, è guerra aperta - Anna07942827 : @Precarioillumi1 Andrea agnelli, Bianca berlinguer, Camilla cederna, Fabio Fazio, Giorgio gori, Luca laurenti, marc… -