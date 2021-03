MEF, entrate tributarie 2020 in flessione del 5,3% per calo PIL e misure emergenza (Di venerdì 5 marzo 2021) (Teleborsa) – Le entrate tributarie italiane si sono attestate a 446,7 miliardi di euro nel 2020, in calo del 5,3% rispetto al 2019 riflette sia per il calo dell’attività economica che per gli effetti delle misure adottate dal Governo in corso d’anno per fronteggiare l’emergenza sanitaria, ha comunicato oggi il Ministero dell’economia e delle finanze. Tra le misure che più hanno inciso, sottolinea il MEF, ci sono il decreto di aprile 2020 che ha disposto il rinvio dei versamenti tributari e contributivi e i quattro decreti legge autunnali, i cosiddetti decreti ristori, che hanno disposto ulteriori interventi espansivi. Nel 2020, le imposte dirette ammontano a 252.572 milioni di euro, e risultano nel complesso ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 5 marzo 2021) (Teleborsa) – Leitaliane si sono attestate a 446,7 miliardi di euro nel, indel 5,3% rispetto al 2019 riflette sia per ildell’attività economica che per gli effetti delleadottate dal Governo in corso d’anno per fronteggiare l’sanitaria, ha comunicato oggi il Ministero dell’economia e delle finanze. Tra leche più hanno inciso, sottolinea il MEF, ci sono il decreto di aprileche ha disposto il rinvio dei versamenti tributari e contributivi e i quattro decreti legge autunnali, i cosiddetti decreti ristori, che hanno disposto ulteriori interventi espansivi. Nel, le imposte dirette ammontano a 252.572 milioni di euro, e risultano nel complesso ...

