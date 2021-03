Le Sardine in piazza per Zingaretti domani a largo del Nazareno: cade la maschera (Di venerdì 5 marzo 2021) Arrivano i rinforzi per Nicola Zingaretti. domani alle 12 a largo del Nazareno manifestazione delle Sardine per solidarietà col segretario dimissionario. O, meglio, per allargare la discussione oltre le stanze di vertice. Dopo mesi e mesi di silenzio questo è il primo atto politico di un movimento che si dichiarava apartitico e che invece era legato a doppio filo con i dem. Le frottole di Mattia Santori e sodali: non erano apartitici? Il comunicato fa chiarezza su tutte le frottole che Mattia Santori e i suoi sodali hanno propinato agli italiani: le Sardine si sentono parte del Pd e vogliono determinarne le scelte future. “Non ci andremo come Sardine – spiegano gli organizzatori – ma come semplici cittadine, attivisti, militanti di altri partiti, disoccupati, ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 5 marzo 2021) Arrivano i rinforzi per Nicolaalle 12 adelmanifestazione delleper solidarietà col segretario dimissionario. O, meglio, per allargare la discussione oltre le stanze di vertice. Dopo mesi e mesi di silenzio questo è il primo atto politico di un movimento che si dichiarava apartitico e che invece era legato a doppio filo con i dem. Le frottole di Mattia Santori e sodali: non erano apartitici? Il comunicato fa chiarezza su tutte le frottole che Mattia Santori e i suoi sodali hanno propinato agli italiani: lesi sentono parte del Pd e vogliono determinarne le scelte future. “Non ci andremo come– spiegano gli organizzatori – ma come semplici cittadine, attivisti, militanti di altri partiti, disoccupati, ...

