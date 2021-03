Juventus-Lazio, Simone Inzaghi: “Serve partita perfetta. Nessun problema sul rinnovo” (Di venerdì 5 marzo 2021) “La partita di domani arriva nel momento giusto, le due squadre hanno defezioni. È una gara decisiva per la classifica e viene dopo la sconfitta di Bologna. Per tenere testa alla Juventus servirà la partita perfetta”. Lo ha detto Simone Inzaghi in conferenza alla vigilia di Juventus-Lazio. E sulla formazione: “Le assenze di Radu, Luiz Felipe e Lazzari sono difficoltà oggettive. Abbiamo provato qualcosa in allenamento. Domani deciderò con tranquillità”. C’è stato spazio anche per parlare del futuro. “Non c’è Nessun problema sul rinnovo. Col presidente c’è sintonia”. E sul caso legato al match non disputato contro il Torino: “Si sono già espresse le società coinvolte. Dovremo fare tutti più chiarezza e ... Leggi su sportface (Di venerdì 5 marzo 2021) “Ladi domani arriva nel momento giusto, le due squadre hanno defezioni. È una gara decisiva per la classifica e viene dopo la sconfitta di Bologna. Per tenere testa allaservirà la”. Lo ha dettoin conferenza alla vigilia di. E sulla formazione: “Le assenze di Radu, Luiz Felipe e Lazzari sono difficoltà oggettive. Abbiamo provato qualcosa in allenamento. Domani deciderò con tranquillità”. C’è stato spazio anche per parlare del futuro. “Non c’èsul. Col presidente c’è sintonia”. E sul caso legato al match non disputato contro il Torino: “Si sono già espresse le società coinvolte. Dovremo fare tutti più chiarezza e ...

GoalItalia : ?? Bonucci, Cuadrado e De Ligt per la Lazio ?? Chiellini per il Porto ?? Dybala e Arthur stringono i tempi La Juventu… - juventusfc : Ecco Mister @Pirlo_official ??? Le sue parole verso #JuveLazio LIVE su @JuventusTV ?? - juventusfc : #JuveLazio, storia di #DUELS! ?? - fantapazzcom : Inzaghi in conferenza stampa presenta la sfida alla Juventus - giornaleradiofm : Lazio, Inzaghi: 'Sfida con la Juve arriva nel momento giusto': (ANSA) - ROMA, 05 MAR - 'La partita di domani viene… -