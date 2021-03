Il Mercato ortofrutticolo chiuso il sabato ai privati consumatori (Di venerdì 5 marzo 2021) Il Mercato ortofrutticolo di Bergamo ha deciso di interrompere l’attività di vendita al pubblico nelle giornate di sabato fino a nuove disposizioni in materia anti-Covid. In una nota Bergamo Mercato Spa spiega: “Ad un anno preciso siamo punto a capo, ancora a dover decidere quale sia la miglior decisione da prendere per il benessere comune ed a doverlo decide dall’oggi al domani con la speranza di poter raggiungere tutta la clientela, ma anche oggi come allora la soluzione più sicura per TUTTI è quella di fermarsi ed attendere che il grave rischio di contagio rientri. Bergamo Mercati SpA con i suoi soci, in accordo con la maggioranza degli operatori grossisti e produttori ha deciso di interrompere l’attività di vendita al pubblico nelle giornate di sabato fino a nuove disposizioni”. “La grande mole di ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 5 marzo 2021) Ildi Bergamo ha deciso di interrompere l’attività di vendita al pubblico nelle giornate difino a nuove disposizioni in materia anti-Covid. In una nota BergamoSpa spiega: “Ad un anno preciso siamo punto a capo, ancora a dover decidere quale sia la miglior decisione da prendere per il benessere comune ed a doverlo decide dall’oggi al domani con la speranza di poter raggiungere tutta la clientela, ma anche oggi come allora la soluzione più sicura per TUTTI è quella di fermarsi ed attendere che il grave rischio di contagio rientri. Bergamo Mercati SpA con i suoi soci, in accordo con la maggioranza degli operatori grossisti e produttori ha deciso di interrompere l’attività di vendita al pubblico nelle giornate difino a nuove disposizioni”. “La grande mole di ...

Ultime Notizie dalla rete : Mercato ortofrutticolo Asta pubblica per unità nell'ex mercato ortofrutticolo. Offerte entro il 7 aprile 2021 Il Comune di Massa mette all' asta l'affidamento in locazione (per la durata di 6 anni + 6) di un lotto sito all'interno dell'ex mercato ortofrutticolo, sul lato mare con accesso sulla galleria adiacente l'ingresso del parcheggio. Il lotto è composto da 4 unità, ciascuna formata da un vano con bagno e antibagno. L'asta si ...

Al via tante opere pubbliche: Taviano diventa un cantiere ... o a sostituire pali già in stato di usura, con nuovi corpi illuminanti a led, così come si è provveduto a dotare di pubblica illuminazione l'area antistante il Mercato Ortofrutticolo, sulla strada ...

Il Mercato ortofrutticolo chiuso il sabato ai privati consumatori BergamoNews Centro vaccinale, sopralluogo alle Jare e all’aeroporto massa. Ormai è assodato – o quasi – che il padiglione E di CarraraFiere non sia più la prima ipotesi nella lista delle sedi per la realizzazione del grande hub (il mega centro) per la vaccinazione di ...

Cassino, ordinanza del sindaco Salera: sabato mercato coi soli prodotti ortofrutticoli Con una ordinanza specifica sottoscritta questa mattina, il Sindaco, Enzo Salera, ha disposto la sospensione della vendita dei prodotti “non alimentari” nel mercato settimanale di sabato, 6 Marzo. In ...

