Ibra raggiunge Sanremo con il passaggio di un motociclista | che racconta | «Voleva guidare lui»

(Di venerdì 5 marzo 2021) Ieri sera, ospite a, Zlatanhimovic hato di aver fatto tardi all’Ariston per via di un incidente lungo la strada, che lo aveva bloccato in auto. Perciò, lo svedese ha chiesto unad un, milanista, che è riuscito a portarlo a destinazione. Oggi ilin questione, Franco, è intervenuto a Radio Monte Carlo perre l’accaduto. «È successo che ieri c’era un traffico impressionante e allora io nel pomeriggio ho deciso di uscire in moto. Stavo tornando a casa a Borgio Verezzi e, fermo nel traffico, vedo questo van nero con due persone a bordo e vedo che uno sembravahimovic. Ho pensato: ‘Ma questo è’. L’autista abbassa il finestrino e dice: ‘chiede se ...

Ultime Notizie dalla rete : Ibra raggiunge

...cantanti e ospiti (da Donatella Rettore ai Pinguini Tattici Nucleari) IbrahimovicAmadeus ... "Quando ho sentito la notizia non avevo la forza di chiamarlo ", ha commentato, "quando ci ...00.10 - La palla palla a& Sinisa Mihajlovic . "La nostra amicizia è nata con una testata. C'... LiFiorello coi fiori di Sanremo: "Qui si cambiano le regole. Che è sta storia che si ...Lo salva un motociclista milanista che per 60 chilometri lo porta a Sanremo, racconterà lui, con tanto di video Per non essere da meno, Zlatan Ibrahimovic rimane bloccato in coda in autostrada per più ...Ibra ha raggiunto Sanremo in autostop: bloccato con il suo autista in autostrada, è sceso dalla sua auto e ha fermato uno scooterista con cui ha fatto gli ultimi 60 chilometri per arrivare a Sanremo.