Hoa tra Rayman e Studio Ghibli in 7 minuti di video gameplay

sorridilouis : Sono già sveglia da mezz'ora e hoa sveglia tra un'altra mezzora e inoltre non inizio lezione prima delle 11.30 WTF -

Ultime Notizie dalla rete : Hoa tra

Everyeye Videogiochi

il 2006 e il 2010 ha completato i suoi studi alla Santo Tomas University of Manily, nelle Filippine, e ha conseguito il master in filosofia. Al ritorno è stato nominato vicedirettore e ......cui When the Past was Around (in arrivo oggi), Finding Paradise (appartenente alla serie dei To The Moon ), H azel Sky ,, Kosmokrats e Trash Sailors .Hoa è un ispirato platform tra Rayman e Studio Ghibli che sarà lanciato durante il mese di aprile di quest'anno. Il gioco è stato realizzato dallo sviluppatore Skrollcat Studio e dal publisher PM Stud ...Il platform indie torna a mostrarsi al pubblico in un suggestivo filmato che introduce parte del gameplay del titolo.