Gregoretti: Salvini in aula, 'ho fatto il mio dovere, ora Draghi controlli i confini'/Adnkronos (3) (Di venerdì 5 marzo 2021) (Adnkronos) - Poi, parlando del governo, dopo avere detto di avere mandato un messaggio al segretario del Pd Nicola Zingaretti, ha chiesto anche che il Pd "non perda un mese solo a discutere di poltrone". E ha aggiunto: "Sono contento che mentre il Pd e il M5s litigano su leadership e gestioni interne, la Lega sia concentrata interamente sui problemi degli italiani". Aggiungendo: "Io posso dire con tranquillità che l'Italia e il presidente Draghi possono contare sull'apporto e supporto compatto della Lega". "Spero che il dibattito non vada avanti per un mese sulle difficoltà del Pd o dei Cinque stelle", ha aggiunto. Ma ha anche fatto sapere che "durante una pausa dell'udienza" ha contattato "le istituzioni indiane perché la mia priorità è una rapida, concreta e seria collaborazione dal punto di vista vaccinale tra Italia e India".

