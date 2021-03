Gaudiano: chi è il cantautore di “Polvere da sparo” (Di venerdì 5 marzo 2021) Gaudiano è uno dei quattro finalisti che questa sera si contenderanno la finalissima delle nuove proposte a Sanremo 2021. Chi è il cantautore di “Polvere da sparo” Gaudiano, al secolo Luca Gaudiano, classe 1991, è un cantautore pugliese nato a Foggia. E’ uno dei quattro finalisti delle nuove proposte di Sanremo 2021. Questa sera si giocherà la finalissima sfidando Wrongonyou, Folcast e Davide Shorty. Il giovane trentenne si innamora della musica a soli quindici anni quando in occasione del suo compleanno riceve per regalo una chitarra. Un incontro avvenuto per gioco che ben presto si trasforma in una vera e propria passione. Inizia a fare sul serio e per questo dopo il diploma si trasferisce a Roma per studiare. Negli ultimi tre anni ha seguito nella malattia ... Leggi su zon (Di venerdì 5 marzo 2021)è uno dei quattro finalisti che questa sera si contenderanno la finalissima delle nuove proposte a Sanremo 2021. Chi è ildi “da, al secolo Luca, classe 1991, è unpugliese nato a Foggia. E’ uno dei quattro finalisti delle nuove proposte di Sanremo 2021. Questa sera si giocherà la finalissima sfidando Wrongonyou, Folcast e Davide Shorty. Il giovane trentenne si innamora della musica a soli quindici anni quando in occasione del suo compleanno riceve per regalo una chitarra. Un incontro avvenuto per gioco che ben presto si trasforma in una vera e propria passione. Inizia a fare sul serio e per questo dopo il diploma si trasferisce a Roma per studiare. Negli ultimi tre anni ha seguito nella malattia ...

