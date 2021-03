Francesco, la prima volta di un Papa in Iraq: “Il mio viaggio di pace in una terra martoriata” (Di venerdì 5 marzo 2021) Papa Francesco giungerà a fine mattinata di oggi 5 marzo a Baghdad, la capitale del martoriato Iraq. È la prima volta in assoluto per un pontefice nella terra di Abramo. L’aereo, un Airbus A330, è decollato alle 7.45 dall’aeroporto Leonardo Da Vinci di Roma (nella foto in alto, tratta dal sito Vatican News). “Questo è un viaggio emblematico, un dovere verso una terra martoriata da molti anni” ha dichiarato il pontefice salutando i giornalisti sull’aereo. Quattro giornate intense: il programma Durante i quattro giorni di soggiorno in Iraq (5-8 marzo) saranno sette in totale i discorsi pronunciati da Bergoglio. Francesco visiterà, fra gli altri luoghi, Mosul, Ebril, Ur dei Caldei, l’antichissima città da ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 5 marzo 2021)giungerà a fine mattinata di oggi 5 marzo a Baghdad, la capitale del martoriato. È lain assoluto per un pontefice nelladi Abramo. L’aereo, un Airbus A330, è decollato alle 7.45 dall’aeroporto Leonardo Da Vinci di Roma (nella foto in alto, tratta dal sito Vatican News). “Questo è unemblematico, un dovere verso unada molti anni” ha dichiarato il pontefice salutando i giornalisti sull’aereo. Quattro giornate intense: il programma Durante i quattro giorni di soggiorno in(5-8 marzo) saranno sette in totale i discorsi pronunciati da Bergoglio.visiterà, fra gli altri luoghi, Mosul, Ebril, Ur dei Caldei, l’antichissima città da ...

vaticannews_it : #PapaInIraq E' iniziato il 33° viaggio apostolico nel Paese del Golfo: Francesco ha lasciato l'aeroporto internazio… - trash_italiano : ?????? Ordine esibizione big #Sanremo2021 PRIMA SERATA Arisa Colapesce Dimartino Aiello Francesca Michielin e Fedez… - RaiNews : Prima della partenza l'incontro con dodici rifugiati iracheni. Alle 12 l'arrivo a Baghdad #PapaFrancesco… - tommyzorziunico : RT @fuoridallhype_: non tommaso che annuncia la diretta con francesco quasi cinque ore prima come fosse un evento perché sa che stiamo gode… - AgenderBane : RT @bbianconeraa: ieri prima di andare a letto: “comunque sto guarendo perché sono almeno 6 ore che non nomino francesco” sta mattina app… -