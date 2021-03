Covid Gb, numero decessi diminuito del 41% in ultima settimana (Di venerdì 5 marzo 2021) “Il numero dei morti per Covid nel Regno Unito sta diminuendo drasticamente”. Lo ha detto il ministro della Sanità britannico, Matt Hancock, rendendo noto che il numero dei decessi è diminuito del 41% nell’ultima settimana ed i ricoveri del 28%, come effetto della campagna di vaccinazione. Secondo i dati diffusi dalle autorità sanitarie, nelle ultime 24 ore si sono avuti 5947 casi e 236 decessi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 5 marzo 2021) “Ildei morti pernel Regno Unito sta diminuendo drasticamente”. Lo ha detto il ministro della Sanità britannico, Matt Hancock, rendendo noto che ildeidel 41% nell’ed i ricoveri del 28%, come effetto della campagna di vaccinazione. Secondo i dati diffusi dalle autorità sanitarie, nelle ultime 24 ore si sono avuti 5947 casi e 236. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

