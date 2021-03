Cancelo e il derby di Manchester: “Non mi aspettavo un divario così in classifica. Il nostro segreto è….” (Di venerdì 5 marzo 2021) Joao Cancelo si prepara alla sfida del weekend che vedrà il suo Manchester City impegnato contro i rivali del Manchester United per un derby dal sapore speciale in quando si affronteranno le prime due della classe in Premier League. Intervistato dai canali ufficiali della società, il portoghese ex anche Juventus e Inter ha commentato la sfida svelando alcuni segreti degli uomini di Guardiola...Cancelo: tra derby e segreti di squadracaption id="attachment 1103337" align="alignnone" width="674" Cancelo Manchester City (getty images)/caption"Quest'anno stiamo dimostrando che grande squadra siamo e vogliamo continuare in questo modo", ha detto Cancelo tra gli artefici del grande momento del Manchester City e della ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 5 marzo 2021) Joaosi prepara alla sfida del weekend che vedrà il suoCity impegnato contro i rivali delUnited per undal sapore speciale in quando si affronteranno le prime due della classe in Premier League. Intervistato dai canali ufficiali della società, il portoghese ex anche Juventus e Inter ha commentato la sfida svelando alcuni segreti degli uomini di Guardiola...: trae segreti di squadracaption id="attachment 1103337" align="alignnone" width="674"City (getty images)/caption"Quest'anno stiamo dimostrando che grande squadra siamo e vogliamo continuare in questo modo", ha dettotra gli artefici del grande momento delCity e della ...

ItaSportPress : Cancelo e il derby di Manchester: 'Non mi aspettavo un divario così in classifica. Il nostro segreto è....' -… - zazoomblog : Cancelo: “Il derby è importante. Non mi aspettavo un divario così ampio” - #Cancelo: #derby #importante. - MCalcioNews : Manchester City senti Cancelo: 'Derby partita speciale. Proveremo a vincere' - AleZino2 : @JPeppp Se c è un giocatore che Sarri non avrebbe mai e dico mai e dico MAI bocciato nella juve. quello è proprio C… -