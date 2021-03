Campania zona rossa, è ufficiale: l'annuncio di De Luca in diretta Facebook (Di venerdì 5 marzo 2021) «Come ormai prevedibile, siamo in zona rossa». È il governatore Vincenzo De Luca a dare l'annuncio nella tradizionale diretta Facebook del venerdì. Leggi su ilmattino (Di venerdì 5 marzo 2021) «Come ormai prevedibile, siamo in». È il governatore Vincenzo Dea dare l'nella tradizionaledel venerdì.

MondoNapoli : De Luca: 'Campania situazione critica: zona rossa inevitabile, la terza ondata è già in corso' -… - partenopeoswiss : RT @mattinodinapoli: Campania zona rossa, è ufficiale: l'annuncio di De Luca in diretta Facebook - primaopoitorna : RT @Activnews24: ?? 'Siamo ormai in zona rossa'. Lo annuncia il governatore della Regione #Campania De Luca in diretta Facebook - Activnews24 : ?? 'Siamo ormai in zona rossa'. Lo annuncia il governatore della Regione #Campania De Luca in diretta Facebook - monicagcllerr : campania ufficialmente zona rossa da lunedì, sto per scoppiare in un pianto isterico -