Bonaccini: Zingaretti ha sbagliato, il Paese è in crisi e il Pd non può parlare dei suoi problemi… (Di venerdì 5 marzo 2021) Stefano Bonaccini commenta le dimissioni di Zingaretti. Un commento che era atteso, visto che proprio il governatore dell’Emilia Romagna è accreditato come possibile futuro successore del leader dimissionario. E il commento non è tenero nei confronti di Zingaretti. Bonaccini: stima per Zingaretti “Il Pd è il mio partito – scrive su Fb – e non faccio parte di alcuna corrente. Con Nicola Zingaretti ci frequentiamo fin da ragazzi, ho votato per lui all’ultimo congresso, mi ha sostenuto nella mia rielezione a presidente dell’Emilia-Romagna: la mia fiducia personale c’è sempre stata e c’è, immutata. Tale resta sia quando siamo d’accordo, sia quando non lo siamo, e gli ho sempre detto come la penso”. “Ma dimettersi è una scelta sbagliata” “Ogni scelta va rispettata, ma credo che dimettersi ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 5 marzo 2021) Stefanocommenta le dimissioni di. Un commento che era atteso, visto che proprio il governatore dell’Emilia Romagna è accreditato come possibile futuro successore del leader dimissionario. E il commento non è tenero nei confronti di: stima per“Il Pd è il mio partito – scrive su Fb – e non faccio parte di alcuna corrente. Con Nicolaci frequentiamo fin da ragazzi, ho votato per lui all’ultimo congresso, mi ha sostenuto nella mia rielezione a presidente dell’Emilia-Romagna: la mia fiducia personale c’è sempre stata e c’è, immutata. Tale resta sia quando siamo d’accordo, sia quando non lo siamo, e gli ho sempre detto come la penso”. “Ma dimettersi è una scelta sbagliata” “Ogni scelta va rispettata, ma credo che dimettersi ...

