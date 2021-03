A Quiet Place 2: la data di uscita è stata anticipata a maggio (Di venerdì 5 marzo 2021) John Krasinski ha annunciato che l'uscita di A Quiet Place 2 è stata anticipata di qualche mese e il film debutterà ora a maggio. A Quiet Place 2, dopo molti cambi di programma, arriverà ora nei cinema americani qualche mese prima del previsto: il progetto ha ora una nuova data di uscita che è stata fissata a venerdì 28 maggio. Ad annunciarlo è stato il regista John Krasinski con un tweet in cui dichiara: "Diciamo sempre che accadono cose buone a chi sa aspettare. Bene... Penso che si sia aspettato abbastanza". Nel cast di A Quiet Place Part II, che arriverà in streaming su Paramount+ 45 giorni dopo il debutto nelle sale americane, ritorneranno i ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 5 marzo 2021) John Krasinski ha annunciato che l'di A2 èdi qualche mese e il film debutterà ora a. A2, dopo molti cambi di programma, arriverà ora nei cinema americani qualche mese prima del previsto: il progetto ha ora una nuovadiche èfissata a venerdì 28. Ad annunciarlo è stato il regista John Krasinski con un tweet in cui dichiara: "Diciamo sempre che accadono cose buone a chi sa aspettare. Bene... Penso che si sia aspettato abbastanza". Nel cast di APart II, che arriverà in streaming su Paramount+ 45 giorni dopo il debutto nelle sale americane, ritorneranno i ...

