Zone Italia | Richeldi Cts | “Sistema funziona e anche i vaccini”

L'obiettivo "è azzerare le vittime. È raggiungibile ed eticamente rilevante. Darebbe inoltre un sollievo morale alla popolazione e la spinta per continuare a mantenere le misure di sicurezza". Lo afferma Luca Richeldi, pneumologo del Comitato tecnico scientifico, in un'intervista al Corriere della Sera, sottolineando che "stiamo attraversando una fase senza dubbio difficile, però abbiamo visto che la modulazione delle Zone colorate funziona e anche i vaccini. Da qualche settimana, come previsto soprattutto in alcune Zone, la circolazione del virus è molto sostenuta. La responsabilità è in massima parte delle varianti. I nuovi ceppi sono più trasmissibili, causa di un aumento di ricoveri e di morti". "Le vittime sono ancora troppe, però il dato è stabile ed è un segnale positivo"

