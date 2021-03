Zona arancione e scuole chiuse in parte | cosa ci si aspetta in Veneto dall' 8 marzo

(Di giovedì 4 marzo 2021) Il nuovo Dpcm: checambia fino a Pasqua 22021, Zaia: 'Avrei imposto il fermo'. Si vagliano chiusure di istituti per Comune 32021 Nei territori inrossa, dal 6e ...

RegioneER : Il presidente di @RegioneER , @sbonaccini ha firmato l’ordinanza: istituita la zona rossa per comuni Città Metropol… - Corriere : Bertolaso: «Tutta Italia a lunghi passi verso la zona rossa» - RegioneER : #covid Dal 4 marzo tutti i comuni della Città metropolitana di Bologna e della provincia di Modena in zona rossa, q… - pierpi13 : zona arancione scuro - GiovanniMarras4 : RT @CesareSacchetti: Fontana ordina la chiusura di bar e ristoranti. Stanno facendo esattamente ciò che fecero a marzo 2020. Vogliono chiud… -

Ultime Notizie dalla rete : Zona arancione

... quest'ultima dalla mezzanotte di oggi e fino al 14 marzo inrafforzato su disposizione ...più spinto per individuare subito i possibili nuovi focolai nei vari territori e disporre la..."Tutta Italia è ino rossa perché evidentemente le misure non hanno funzionato". Lo ha detto Giorgia Meloni a margine del flash mob di Fdi a sostegno della riapertura di palestre e ...La Lombardia ha commesso un nuovo errore nella comunicazione dei dati. La Regione doveva essere zona arancione da una settimana.Tasso di positività del 9,6%. Salgono le presenze sia in terapia intensiva che nei reparti Covid. Nel Bresciano 1.114 nuovi casi nelle ultime 24 ore ...