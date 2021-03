Vaccini, a Crisanti non va bene nemmeno Figliuolo: “Meglio Amazon, sono professionisti” (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar – Ormai è cosa nota: Andrea Crisanti sorride solo all’idea di poter controllare orwellianamente gli italiani con un bel lockdown totale; tutto il resto lo stizzisce, gli fa storcere il naso, lo manda in crisi. L’avversione per le novità e per tutto quello che mina la «soluzione finale» (ma anche quella iniziale, e quella di mezzo) di chiudere gli italiani in casa e buttare la chiave è proverbiale. Si ricordi, ad esempio, quando – senza se e senza ma – aveva bocciato l’approvazione dell’uso di anticorpi monoclonali per curare i pazienti critici nella prima fase della malattia: «Inutili, uno spreco di soldi», aveva tuonato, sbagliando (e di grosso) i calcoli. Ma in parte lo capiamo: il microbiologo, orfano delle luci della ribalta conferite dal ruolo di primo piano nel contenimento della pandemia in Veneto lo scorso marzo, deve cercare di in qualche modo di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar – Ormai è cosa nota: Andreasorride solo all’idea di poter controllare orwellianamente gli italiani con un bel lockdown totale; tutto il resto lo stizzisce, gli fa storcere il naso, lo manda in crisi. L’avversione per le novità e per tutto quello che mina la «soluzione finale» (ma anche quella iniziale, e quella di mezzo) di chiudere gli italiani in casa e buttare la chiave è proverbiale. Si ricordi, ad esempio, quando – senza se e senza ma – aveva bocciato l’approvazione dell’uso di anticorpi monoclonali per curare i pazienti critici nella prima fase della malattia: «Inutili, uno spreco di soldi», aveva tuonato, sbagliando (e di grosso) i calcoli. Ma in parte lo capiamo: il microbiologo, orfano delle luci della ribalta conferite dal ruolo di primo piano nel contenimento della pandemia in Veneto lo scorso marzo, deve cercare di in qualche modo di ...

repubblica : Vaccini, Crisanti attacca Figliuolo: 'Un apprendista rispetto al ceo di Amazon Bezos': Il microbiologo dell'Univers… - Scazzaturo : Che poi il problema non è affidare la logistica della distribuzione ad Amazon...ma far gestione le spedizioni a Bar… - ilmeteoit : #VACCINI: #CRISANTI suggerisce #AMAZON...e NON è uno #SCHERZO! - PaolodiL : Che poi in logistica #Arcuri rispetto a #Figliuolo è un apprendista #Crisanti #vaccini - bg_tebe : RT @FakeNews_24: +++ #Crisanti: 'Affidare la spedizione dei vaccini a Babbo Natale' +++ -