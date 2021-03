Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Gemma Smaschera Maurizio! (Di giovedì 4 marzo 2021) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Gemma mostra un messaggio ricevuto da parte di Maurizio, che secondo lei è la prova della sua falsità. Intanto Samantha litiga nuovamente con Roberto… Ecco cosa è successo nella Puntata di Oggi a Uomini e Donne! Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne, si è parlato a lungo di Gemma. La Galgani ha mostrato un messaggio ricevuto da parte del terzo Maurizio, sostenendo che quest’ultimo stia fingendo con Maria. Si è parlato anche di Samantha e non solo. Ecco i dettagli. Uomini e Donne, Puntata di Oggi: accuse contro Maurizio! La Puntata ... Leggi su uominiedonnenews (Di giovedì 4 marzo 2021)dimostra un messaggio ricevuto da parte di Maurizio, che secondo lei è la prova della sua falsità. Intanto Samantha litiga nuovamente con Roberto… Ecco cosa è successo nelladi! Nellaquotidiana di, si è parlato a lungo di. La Galgani ha mostrato un messaggio ricevuto da parte del terzo Maurizio, sostenendo che quest’ultimo stia fingendo con Maria. Si è parlato anche di Samantha e non solo. Ecco i dettagli.di: accuse controLa...

