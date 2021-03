Uomini e Donne, Gemma Galgani diventa Charlize Theron: esplode la polemica (Di giovedì 4 marzo 2021) Mercoledì 3 marzo 2021 è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne che è cominciata in maniera insolita, ovvero con una sfilata delle Donne. Questa volta il tema era “Scacco al re: sedotto e conquistato” e la prima a sfilare è stata Gemma Galgani. La dama del trono over ha deciso di imitare addirittura la bellissima attrice Charlize Theron nella pubblicità del profumo “J’adore” di Dior, quella in cui esce come Venere da una vasca piena di palloncini dorati. Ovviamente l’esibizione non passa assolutamente inosservata e genera fortissime critiche sia da parte di Tina Cipollari, sconvolta e incredula, sia del pattern maschile e femminile, da cui arrivano risatine e commenti sarcastici. Eppure Gemma arrivata quarta, anche se a vincere è la sua ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 4 marzo 2021) Mercoledì 3 marzo 2021 è stata registrata una nuova puntata diche è cominciata in maniera insolita, ovvero con una sfilata delle. Questa volta il tema era “Scacco al re: sedotto e conquistato” e la prima a sfilare è stata. La dama del trono over ha deciso di imitare addirittura la bellissima attricenella pubblicità del profumo “J’adore” di Dior, quella in cui esce come Venere da una vasca piena di palloncini dorati. Ovviamente l’esibizione non passa assolutamente inosservata e genera fortissime critiche sia da parte di Tina Cipollari, sconvolta e incredula, sia del pattern maschile e femminile, da cui arrivano risatine e commenti sarcastici. Eppurearrivata quarta, anche se a vincere è la sua ...

