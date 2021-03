Tom Cruise: i video deepfake che ritraggono la star preoccupano gli esperti in sicurezza (Di giovedì 4 marzo 2021) Tom Cruise è ritratto in alcuni video deepfake condivisi su TikTok che stanno causando delle preoccupazioni agli esperti in sicurezza. Tom Cruise è il protagonista di alcuni video deepfake diventati virali su TikTok e che sono risultati talmente realistici da ingannare più di un utente. L'account deeptomCruise, nel corso di pochi giorni, ha superato quota 11 milioni di visualizzazioni e i contenuti pubblicati online hanno dato vita anche ad alcuni dibattiti riguardanti l'uso dei nuovi passi in avanti compiuti nel campo delle modifiche digitali. I video pubblicati online mostrano la star di Mission: Impossible in varie situazioni che spaziano dal compiere un numero di magia a ricordare il tempo trascoro ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 4 marzo 2021) Tomè ritratto in alcunicondivisi su TikTok che stanno causando delle preoccupazioni agliin. Tomè il protagonista di alcunidiventati virali su TikTok e che sono risultati talmente realistici da ingannare più di un utente. L'account deeptom, nel corso di pochi giorni, ha superato quota 11 milioni di visualizzazioni e i contenuti pubblicati online hanno dato vita anche ad alcuni dibattiti riguardanti l'uso dei nuovi passi in avanti compiuti nel campo delle modifiche digitali. Ipubblicati online mostrano ladi Mission: Impossible in varie situazioni che spaziano dal compiere un numero di magia a ricordare il tempo trascoro ...

