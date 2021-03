Starship Sn10 di SpaceX atterra ma esplode subito dopo (Di giovedì 4 marzo 2021) È andato tutto bene... o quasi; dopo diversi rinvii e 9 precedenti tentativi falliti, finalmente il decimo prototipo Sn10 della navetta Starship di SpaceX, progettata per portare l'uomo sulla Luna e, un domani, anche su Marte, è riuscito a ritornare sulla piazzola d'atterraggio del centro sperimentale di Boca Chica, in Texas, dopo un balzo a 10 Km d'altezza. La gioia però è durata poco, perché qualche minuto dopo l'atterraggio anche questa navetta è esplosa come tutte le altre, questa volta a causa di una perdita di metano che gli addetti alla rampa, nonostante un tempestivo intervento, non sono riusciti a controllare.Il test di volo, in ogni caso, è stato un successo e ha permesso di raccogliere dati importanti per la futura produzione in serie dei ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 4 marzo 2021) È andato tutto bene... o quasi;diversi rinvii e 9 precedenti tentativi falliti, finalmente il decimo prototipodella navettadi, progettata per portare l'uomo sulla Luna e, un domani, anche su Marte, è riuscito a ritornare sulla piazzola d'ggio del centro sperimentale di Boca Chica, in Texas,un balzo a 10 Km d'altezza. La gioia però è durata poco, perché qualche minutol'ggio anche questa navetta è esplosa come tutte le altre, questa volta a causa di una perdita di metano che gli addetti alla rampa, nonostante un tempestivo intervento, non sono riusciti a controllare.Il test di volo, in ogni caso, è stato un successo e ha permesso di raccogliere dati importanti per la futura produzione in serie dei ...

