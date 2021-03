Sniper Ghost Warrior Contracts 2 | ecco la data d’uscita

(Di giovedì 4 marzo 2021)2 ha finalmente unache potete scoprire in questa news insieme al nuovo trailer del gioco CI Games ha annunciato che laper2 sarà il 4 giugno. Il titolo uscirà in tutti gli store fisici e virtuali per Xbox Series X / S, PS4, PS5, Xbox One e PC. CI Games ha anche rivelato il primo trailer di gioco, che vede l’assassino cecchino a contratto Raven abbattere obiettivi in tutti i modi. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.2: alcuni mesi ci separano dalla ...

Il cecchino Raven tornerà sulle attuali console e su quelle di nuova generazione con una versione riveduta e corretta diWarrior Contracts 2 , atteso il prossimo 4 giugno. L'annuncio è stato accompagnato da un reveal trailer in cui apprezzare il gameplay del lavoro di CI Games. Con un comunicato ufficiale, ...CI Games ha finalmente annunciato diverse novità legate alla data d'uscita diWarrior Contracts 2 , titolo che arriverà su PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X. Ebbene, l'opera videoludica sarà disponibile sul mercato per le piattaforme ...Sniper Ghost Warrior Contracts 2 ha finalmente una data d'uscita che potete scoprire in questa news insieme al nuovo trailer del gioco.CI Games ha pubblicato un nuovo trailer di Sniper: Ghost Warrior Contracts 2 nel quale annuncia la data di uscita per PS5, Xbox Series X|S, PS4, One e PC.. CI Games ha pubblicato un nuovo gameplay tra ...