Roma, 80enne scompare di casa: l'appello per ritrovare Franco

Franco ha 80 anni e da ieri mattina ha fatto perdere le proprie tracce, con sé non ha i documenti. Siamo a Roma, in zona Portuense e a fare un appello disperato sui social per ritrovare l'uomo il prima possibile è stata la nipote. "Aiutatemi a ritrovare mio nonno, ha 80 anni, abita a Portuense, ha dei jeans e un maglioncino. E' scomparso da ieri mattina alle 8. Abbiamo girato in zona, vicino la chiesa di Santa Silvia e dintorni. Aiutatemi, Grazie".

