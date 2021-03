Pd: Martella, 'Zingaretti ci ripensi, sua decisione spinga tutti a unità' (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "Con Zingaretti il Pd ha recuperato credibilità e centralità politica. Mi auguro che il segretario ci ripensi e che la sua decisione sofferta spinga la nostra comunità a ritrovare le ragioni dell'unità e della responsabilità in un momento così difficile per l'Italia". Lo scrive Andrea Martella su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "Conil Pd ha recuperato credibilità e centralità politica. Mi auguro che il segretario cie che la suasoffertala nostra coma ritrovare le ragioni dell'e della responsabilità in un momento così difficile per l'Italia". Lo scrive Andreasu twitter.

