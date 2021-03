Napoli senti Ancelotti: “Gattuso ha tutto per poter risollevare le sorti” (Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Napoli – Dopo il pareggio di ieri sera degli azzurri contro il Sassuolo in un match molto complicato e confuso, mister Rino Gattuso è finito nuovamente al centro delle polemiche e delle critiche. La critica più pesante è quella di aver inserito, di nuovo, un difensore verso la fine del match e per la seconda volta si è rivelata una scelta assai sbagliata. Queste le parole dell’ex tecnico azzurro Caro Ancelotti a Sky sport: “Seguo tutti i calciatori che ho avuto in carriera. Certo, non possono avere la stessa esperienza che ho io ma è un punto a loro favore, significa che sono giovani. Il mondo del calcio si porta dietro tante critiche, è inevitabile, ma loro lo sanno meglio di me e per fare un esempio, Pirlo e Gattuso, hanno tutto per risolvere i rispettivi ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Dopo il pareggio di ieri sera degli azzurri contro il Sassuolo in un match molto complicato e confuso, mister Rinoè finito nuovamente al centro delle polemiche e delle critiche. La critica più pesante è quella di aver inserito, di nuovo, un difensore verso la fine del match e per la seconda volta si è rivelata una scelta assai sbagliata. Queste le parole dell’ex tecnico azzurro Caroa Sky sport: “Seguo tutti i calciatori che ho avuto in carriera. Certo, non possono avere la stessa esperienza che ho io ma è un punto a loro favore, significa che sono giovani. Il mondo del calcio si porta dietro tante critiche, è inevitabile, ma loro lo sanno meglio di me e per fare un esempio, Pirlo e, hannoper risolvere i rispettivi ...

