(Di giovedì 4 marzo 2021) Roma – “Chiedo alla Commissione la possibilita’ di lavorare insieme per coinvolgere qualche professionista appassionato del tema in maniera trasparente e con il cuore, in modo che si possano conoscere meglio gli aspetti che sono stati per noi oggetto di critica e di valutazione in ambito professionale e con le rappresentanze degli. È con gliche bisognerebbe lavorare”. È la proposta che l’assessora alle Politiche, Sanitarie e Pari Opportunita’ deldi Roma Capitale, Serena Maria, avanza nel corso della Commissione Pari Opportunita’ capitolina convocata oggi sul tema ‘Interesse del minore nei casi di conflittualita’ tra ex coniugi: ruolo di tutela dei Servizi ...

Roma " "Una pietosa messa in scena quella della Sindaca Raggi che, questa mattina, ha visitato via Gregorio VII avvisando soltanto gli amministratori del M5S dele qualche comitato amico. Una sortita creata ad arte per schivare le proteste dei residenti esasperati, da mesi, dalla ciclabile che ha creato soltanto caos e disagi ai cittadini di via ...